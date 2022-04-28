Тина Кароль стала вдовой в 28 лет и посвятила покойному мужу десятки песен. Чуть ли не в каждом своем хите она признается ему в любви, а в девятую годовщину смерти заявила, что живет так, как он просил, но до сих пор не может отпустить.
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Тина Кароль обратилась к покойному мужу
Я приняла этот мир, защитила сына. Все, как ты просил. Не заживет рана. Прости,
– эмоционально написала Тина Кароль.
Щемящее обращение певица дополнила архивным фото, на котором Евгений держит на руках новорожденного сына Вениамина.
Тина Кароль с мужем и сыном Вениамином / Фото из инстаграма певицы
Заметим, что в годовщину смерти Евгения Огира вспомнил и менеджер Тины Кароль Павел Орлов, с которым она сотрудничает 15 лет.
"Мой друг. Мой учитель. Мой брат. Вырастил, выучил, воспитал и пустил в жизнь. Продолжать то, что сам начал. Ты все видишь, знаешь, прощаешь. Спасибо, что снишься. Спасибо, что продолжаешь быть. Женя", – написал Павел Орлов в инстаграм-сторис.
Тина Кароль с покойным мужчиной / Фото из инстаграм-сторис Павла Орлова