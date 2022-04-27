"Не всегда может разрешить": почему ROXOLANA не хочет, чтобы ее продюсировал Монатик или Юрий Никитин

В интервью 24 каналу ROXOLANA призналась, что продюсера у нее нет. Она сама снимает себе клипы, записывает песни. Под свое крыло девушку мог бы взять Юрий Никитин или Монатик, но она хочет быть свободной.

Как выяснилось, первый, кто поддержал ROXOLANA в начале творческого пути – продюсер групп "НеАнгелы" и KAZKA Юрий Никитин. Она подписала договор с его продюсерским центром Mamamusic, и он стал ее дистрибьютором – помогал распространять музыку.

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ROXOLANA о Юрии Никитине и Монатике

Даже сейчас я могу ему написать, посоветоваться, он действительно здорово помогает. Он внушил мне творческую уверенность,

– призналась ROXOLANA о Юрии Никитине.

Более того, 24-летняя певица могла бы стать подопечной Монатика, с которым записала, но не успела выпустить трек "Інь і янь". Однако после сотрудничества с Lida Lee и Nino Basilaya артист отказался от продюсирования молодых исполнителей.

"Даже в интервью Екатерине Осадчей он рассказывал, что не очень хочет продюсировать людей. Он хочет поддерживать артистов дуэтами. Я так понимаю, что это этот случай", – высказалась девушка.

Как бы ни было затратно записывать песни и снимать клипы самой, ROXOLANA хочет попытаться покорить шоу-биз самостоятельно, без опытного продюсера.

Я понимаю, что мне как артисту хочется транслировать то, что у меня есть в эту секунду, а продюсер не всегда может это позволить. Нашей команде повезло, потому что мы сами пишем песни, мы их не заказываем. Я пишу со своим другом Михаилом Гайдаем,

– призналась певица.

ROXOLANA / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал