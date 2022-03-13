Не потому, что я такой храбрец, – Андрей Данилко объяснил, почему остается в Киеве

Украинский артист, известный по образу Верки Сердючки, Андрей Данилко остался в Киеве во время войны. Он рассказал, что в Украине может быть полезным.

Украинский исполнитель Андрей Данилко остался и остается в Киеве, о чем рассказал "Настоящему времени". Он продолжает жить на Крещатике, хотя в подъезде остался один.

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Андрей Данилко остался в Киеве: почему

Артист признался, что ему непонятно, почему он должен уезжать из Киева. По словам Данилко, ему не страшно.

"Я остаюсь в Киеве до последнего. Я не знаю, как там будут развиваться события. Я верю в хорошее все равно. Я считаю, что враг в лице Путина рассчитывает, чтобы люди бежали, чтобы люди бросали дома. Я не доставлю им этого удовольствия. Я не мог представить войну до последнего дня, но у меня была одна не очень удачная бизнес-соглашение, и она должна была решиться, и я заметил, что не последние люди в стране как-то резко уехали, и мне показалось, что они знают что-то, чего мы не знаем", – поделился Андрей Данилко.

Я понимаю, многие просто боятся, у них семьи. Я остался не потому, что я такой храбрец, а я даже не рассматривал такой вариант. Я совершенно не боюсь, и если я могу оказаться полезным, находясь в Киеве, я это делаю,

– добавил он.

Андрей Данилко рассказал, что для помощи Украине он выходит в прямом эфире телеканалов. Для защитников закупил бронежилеты, каски и тепловизоры.

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