Не рыдаю на камеру, а занята делами, – Мария Бурмака объяснила, почему не убегает из Киева
Источник:фейсбук Марии Бурмаки
51-летняя певица Мария Бурмака не убегает ни из Украины, ни из Киева. Пока ее родной Харьков бомбят оккупанты, она остается в столице.
Звезда призналась, что, как и все киевляне, спит на полу в укрытии. Однако эти неудобства считают временными и не критичными. Мария Бурмака чувствует, что сейчас нужна в столице.
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Почему Мария Бурмака до сих пор в Киеве
Знаете, почему я не уеду из Киева? Как иду по району, люди меня узнают и навстречу улыбаются! Раз уж я народная артистка Украины, то должна и оставаться со своим народом,
– ответила Мария Бурмака.
Выехавших из столицы друзей и коллег певица не осуждает, но просит не отвлекать ее пустыми вопросами: "Все, кто смог уехать, спасая себя и своих детей, – хорошо, что вы это сделали. Но не надо звонить и спрашивать, что там, как там. Смотрите новости о Киеве".Напомним, украинская звезда Даша Астафьева тоже осталась в Киеве. Она не только дает интервью, но и чистит картошку для военных и разгружает гуманитарку для переселенцев.
Как помогает Мария Бурмака
В Киеве артистка помогает горожанам едой, общается с терробороновцами и наведывается к раненым в больнице.
Я в Киеве, как видите, не рыдаю на камеру, а занята полезными делами. Если знаете стариков одиноких людей – помогайте, у них может не быть что есть! И бездомным тоже,
– призвала Мария Бурмака.
Похоже, певица намекала на коллегу-гастролершу Светлану Лободу, которая на камеру заливалась слезами, потому что в Украине у нее остались родные, а из-за постоянных обстрелов она не может забрать их к себе в Европу.
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