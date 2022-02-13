Не развернулась на Голосе, а на Нацотборе аплодировала стоя: обижен ли Barleben на Кароль

В финале Нацотбора Евровидения-2022 судьи аплодировали Barleben стоя, а Тина Кароль не сдержала слез. Правда, в 2021 году она не развернулась к нему на "Голосе страны". Для 24 канала певец признался, обижается ли он на поп-диву.

По результатам зрительского и судейского голосования Barleben (Александр Барлебен – настоящее имя) занял пятое место в финале Национального отбора Евровидения-2022. Его выступление с песней Hear My Words взбудоражило всю страну и заставило судей аплодировать стоя.

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Больше всего Александр растрогал Тину Кароль, которая едва сдержала слезы. Поэтому 24 канал поинтересовался у финалиста, какие у него отношения с поп-дивой и не обижен ли он на нее после "Голоса страны 11".

Barleben об отношениях с Тиной Кароль

На Нацотборе Евровидения-2022 Barleben поразил Тину Кароль "честностью, единством души, музыки, голоса и внутренним месседжем", однако всего этого она не испытала на "слепых прослушиваниях" на "Голосе страны" 2021 года. Тогда к вокалисту не развернулся ни один из тренеров, но сейчас он не обижается ни на Тину, ни на других судей. По его мнению, поражение вдохновило его на новые взлеты.

Не развернулась и не развернулась – это путь артиста. Мы проходим определенные испытания, если тебе действительно важна сцена, ты будешь делать следующий шаг. Так произошло и у меня, теперь я финалист Национального отбора,

– заявил артист 24 канала.

Вместе с тем Barleben в восторге, что артистка такой величины "подтягивает молодых исполнителей", в частности, проектом "Молода кров". Так что певец шутит, что теперь "бегает по каналам за Тиной Кароль", чтобы она заметила и его.

Александр Барлебен на "Голосе страны-11" – I’ll never love again: смотрите видео онлайн

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Barleben о песне для Евровидения-2022

"Я считаю, что песня для Евровидения должна резонировать человеческим сердцам. Евровидение – это всегда о серьезном месседже. Месседж может быть разный: сегодня срезонирует лирическая баллада, завтра – рок-песня, после этого – хэви-метал. Поэтому формат Евровидения – это то, что "заходит" людям", – поделился Barleben.

конкурсная песня Barleben Hear My Words о любви, которая спасает во времена страха и напряжения. Вероятно, это его ответ на угрозу российского вторжения в Украину.

Barleben – Hear My Words: видео Нацотбора Евровидения-2022