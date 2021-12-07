Не прошла кастинг: какая известная певица могла стать "Холостячкой" вместо Златы Огневич
Источник:"КП в Украине"
Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова в новом интервью призналась, что проходила кастинг на шоу "Холостячка". Однако вместо нее взяли другую – Злату Огневич.
Чтобы стать главной героиней проекта "Холостячка" (так же "Холостяк") – нужно пройти кастинг. На днях стало известно, кто кроме Златы Огневич проходил кастинг на 2 сезон романтического проекта.
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Миша Романова могла стать "Холостячкой"
О желании стать героиней романтического шоу впервые рассказала бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова. Похоже, звезда не смогла пройти кастинг.
Я участвовала в отборе. Я была одной из претенденток. Снимали мы там одну пилотную версию, но взяли другую девушку, другую артистку. Я должна была участвовать в этом шоу, но, видимо, не прошла кастинг,
– призналась артистка.
Миша Романова / Фото из инстаграма звезды
Что известно о "Холостячке-2"
- "Холостячкой" во 2 сезоне стала Злата Огневич. Она признавалась, что наконец хочет создать семью, и ради этого готова на время отказаться от карьеры в приоритете.
- Григорий Решетник рассказывал, что Злата – очень эмоциональна и за ней интересно наблюдать. Поэтому сезон получится красивым и взрослым.
- После 12 выпусков шоу артистка выбрала победителя, который смог покорить ее сердце. Им стал Андрей Задворный. Скоро станет известно, строит ли пара отношения вне проекта.
Злата Огневич с избранником / Фото из инстаграма звезды