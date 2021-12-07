Не прошла кастинг: какая известная певица могла стать "Холостячкой" вместо Златы Огневич

Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова в новом интервью призналась, что проходила кастинг на шоу "Холостячка". Однако вместо нее взяли другую – Злату Огневич.

Чтобы стать главной героиней проекта "Холостячка" (так же "Холостяк") – нужно пройти кастинг. На днях стало известно, кто кроме Златы Огневич проходил кастинг на 2 сезон романтического проекта.

К слову Победитель "Холостячки-2" ответил, готов ли снова стать отцом

Миша Романова могла стать "Холостячкой"

О желании стать героиней романтического шоу впервые рассказала бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова. Похоже, звезда не смогла пройти кастинг.

Я участвовала в отборе. Я была одной из претенденток. Снимали мы там одну пилотную версию, но взяли другую девушку, другую артистку. Я должна была участвовать в этом шоу, но, видимо, не прошла кастинг,

– призналась артистка.



Миша Романова / Фото из инстаграма звезды

Что известно о "Холостячке-2"

"Холостячкой" во 2 сезоне стала Злата Огневич. Она признавалась, что наконец хочет создать семью, и ради этого готова на время отказаться от карьеры в приоритете.

Григорий Решетник рассказывал, что Злата – очень эмоциональна и за ней интересно наблюдать. Поэтому сезон получится красивым и взрослым.

После 12 выпусков шоу артистка выбрала победителя, который смог покорить ее сердце. Им стал Андрей Задворный. Скоро станет известно, строит ли пара отношения вне проекта.

, Миша Романова покинула группу "ВИА Гра" в 2018 году из-за беременности . Звезда долго скрывала то, что станет мамой. Также неизвестно, кто является отцом ребенка. Вероятно, певица до сих пор одинока.



Злата Огневич с избранником / Фото из инстаграма звезды