После того, как российские оккупанты покинули Киевскую область, в сети начали появляться жуткие кадры убийств мирных жителей. Ошеломляют не только разрушенные города, но и сотни тел украинцев, над которыми издевались захватчики. В комментарии 24 канала Наталка поделилась воспоминаниями об Ирпене и раздела о подруге оттуда.

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Наталка Карпа о подруге из Ирпеня

Подруга исполнительницы жила в Ирпене, однако она успела вместе с сыном сбежать оттуда до того, как русские наемники начали геноцид украинского народа. Сейчас женщина находится в Закарпатье, но соседи сообщили ей, что дом разрушен.

Мы с ней переписываемся, она написала: "Наталка, с домом беда". Соседи звонят по телефону, говорят, что многих нет дома. Кто погиб, кто ранен,

– рассказала певица.

Полное интервью с Наталкой Карпой читайте скоро на 24 канале.

Перед войной артистка с родными ездила на прогулки в Бучу, Ирпень. Также она неоднократно бывала в Ирпенском госпитале, где пела для военных: "Был женский концертный батальон. Маричка Падалко была ведущей, а среди выступавших были украинские артисты, в частности Alyosha, Светлана Тарабарова. Время от времени менялись составом, потому что не всегда всем удавалось приезжать".