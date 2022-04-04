Після того, як російські окупанти покинули Київську область, у мережі почали з'являтися моторошні кадри вбивств мирних мешканців. Приголомшують не лише зруйновані міста, а й сотні тіл українців, над якими знущалися загарбники. У коментарі 24 каналу Наталка поділилася спогадами про Ірпінь та розподіла про подругу звідти.

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Наталка Карпа про подругу з Ірпеня

Подруга виконавиці мешкала в Ірпені, однак вона встигла разом із сином втекти звідти до того, як російські найманці розпочали геноцид українського народу. Зараз жінка перебуває на Закарпатті, але сусіди повідомили їй, що будинок зруйнований.

Ми з нею переписуємося, то вона написала: "Наталко, з будинком халепа". Сусіди телефонують, кажуть, що багатьох немає вдома. Хтось загинув, хтось поранений,

– розповіла співачка.

Повне інтерв'ю з Наталкою Карпою читайте скоро на 24 каналі.

Перед війною артистка з рідними їздила на прогулянки в Бучу, Ірпінь. Також вона неодноразово бувала в Ірпінському госпіталі, де співала для військових: "Був жіночий концертний батальйон. Марічка Падалко була ведучою, а серед тих, хто виступав були українські артисти, зокрема Alyosha, Світлана Тарабарова. Час від часу мінялися складом, бо не завжди всім вдавалося приїжджати".

Це така гарна земля. Не уявляю, як там зараз. Чоловік каже: "Наталко, ти якби приїхала в Київ, то не впізнала б його". Складно це все усвідомити, зрозуміти, що таке може бути,

– підсумувала виконавиця.