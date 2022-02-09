Не мой типаж, – София Стужук об отношениях с Андреем Шатырко

Украинская блогерша-миллионщица София Стужук в новом интервью рассказала правду об отношениях с Андреем Шатырко. По словам девушки, между ними была лишь дружба.

К личной жизни Софии Стужук часто приковано внимание публики, так как у блогерши много поклонников. Ранее ей приписывали роман с участником "Холостячки" Андреем Шатырко, однако многодетная мамочка уверяет, что между ними были только дружеские отношения.

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София Стужук об Андрее Шатырко

С Андреем София познакомилась еще до смерти мужа. Они начали общаться в инстаграме, должны были работать вместе, но не получилось. За день или два до смерти Дмитрия Стужука Андрей написал блогерше, они встретились за ужином. Потом Шатырко беспокоился о Софии после смерти мужа.

Тогда мне была нужна поддержка, мужское плечо. Мы с ним иногда гуляли, разговаривали, он меня поддерживал. У нас было похожее мировоззрение,

– вспомнила Софья.

Весной София с детьми, подругой и мамой должна была ехать в Лос-Анджелес на съемки проекта. В почти те же даты должен был лететь в США и Андрей. Тогда Стужук предложила ему полететь вместе, поскольку она арендует большой дом, есть много комнат, они смогут путешествовать по Америке, делать красивые фото. И Шатырко согласился. За день до вылета подруге Софии отказали в продлении визы, поэтому с детьми блогерше помогал Андрей.

Он не мой типаж и я не его типаж. У нас были дружеские отношения, обоим было комфортно,

– прокомментировала блогерша.

Они проговорили, что являются друг другу только друзьями, делились подробностями личной жизни, однако не испытывали симпатии друг к другу. Но в инстаграме часто появлялись фотографии, на которых Андрей и София позировали вместе, выглядели семьей. Шатырко заботился о детях блогерши. Бывали моменты, когда она даже задумывалась над тем, нравится ли ей Андрей. Однако Шатырко сразу отметил, что между ними только дружба.



София Стужук с детьми и Андреем Шатырко / Фото из инстаграма блогерши

Личная жизнь Софии Стужук

Блогер была замужем за Дмитрием Стужуком, который умер в 2020 году. В браке у пары родилось трое детей: сын Дэвид, дочери Лолита и Оливия.

После смерти Дмитрия Софию подозревали в романе с участником "Холостячки" Андреем Шатырко. Он месяц вместе с ней и детьми жил в Лос-Анджелесе.

Впоследствии звездная мамочка публиковала фото с Мальдив, где отдыхала с футболистом из Амстердама. София объяснила, что летела на остров по бартеру, а спортсмена пригласила, потому что они тогда общались. По словам Стужук, это был худший отдых в ее жизни, так как они постоянно ссорились и романтические отношения не удалось построить.

Также в сети распространялись слухи о романе Софии с Игорем Пустовитом, который недавно расстался с блогершей Сашей Пустовит.

Сейчас знаменитость встречается с мужчиной из Риги. Пока его личность не рассекречивает, однако признается, что очень счастлива.

София Стужук об отношениях с Андреем Шатырко: смотрите видео онлайн