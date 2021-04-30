47-летний Олег Винник пожаловался, что бешеная популярность мешает ему в повседневной жизни так, что он не может спокойно появиться в церкви на религиозные праздники. Дело в том, что как только прихожане узнают его, то достают телефоны и просят об автографе или фото прямо в соборе во время богослужения.

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Очень стыдно, обидно и больно. Я очень грешный человек. И порой я очень хочу пойти в церковь. Но я знаю, что там есть люди. И я не могу себе этого позволить,

– поделился Олег Винник.

Так, артисту приходится тщательно подбирать время, чтобы тихо помолиться возле икон и замолить грехи. Он приходит в церковь, когда там нет людей, и находит отдельное место, где священник может его выслушать.

"Я могу исповедоваться только в церкви. Ко мне не может прийти священник или мой наставник и выслушать мои проблемы. Нет, я должен прийти достойно к тому месту, которое называется церковь и исповедоваться", – рассказал Олег Винник.

Добавим, певец принадлежит к числу тех немногих знаменитостей, которые скрывают личную жизнь. Народный любимец убежден, что популярность надо завоевывать, не "показывая свое белье".