Инициативу ввела команда "Слух", которая просит всех артистов менять обложки профилей не только в ютубе, но и Apple Music и Spotify. Однако на последних двух сервисах это сделать не так-то легко, ведь артисты не могут пройти модерацию.

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В тексте на сине-желтом фоне говорится следующее:

"Пока вы слушаете этот трек, украинские мирные жители умирают от бомбардировок России. Граждане России, остановите эту войну, выходите на улицы!"

Также "Слух" обратилась к руководителям Apple Music и Spotify с просьбой не быть вне политики и разрешить опубликовать такие изображения в профилях артистов.

"Сейчас это невозможно, потому что стриминговые платформы придерживаются позиции "вне политики" и не пропускают нашу инициативу. Музыка больше не может быть вне политики. "СЛУХ" объединился с украинскими артистами и при поддержке Минцифры, обращаемся к директорам стриминговых сервисов. Мир , в котором музыка – вне политики, уже завершилась. Пожалуйста, позвольте рассказать правду и остановить кровопролитие" , – написали в команде.

Что касается ютуба, то обложки на своих ютуб-каналах уже сменили Верка Сердючка, DOROFEEVA, Alyona Alyona, Wellboy, KAZKA, KALUSH и другие.



Верка Сердючка и ее канал в ютубе / Скриншот по хостингу