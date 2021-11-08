Не могу поверить, что жива – Лидия Таран о страшном ДТП

Украинская телеведущая Лидия Таран в воскресенье, 7 ноября, попала в серьезное ДТП. Такси, в котором была Лидия врезалось в другой автомобиль. К счастью женщина отделалась легкими повреждениями.

Вечером Лидия возвращалась домой на такси. Однако уже через несколько метров она попала в ДТП, в котором чудом удалось выжить.

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Лидия Таран о страшном ДТП

"Я вызвала такси и села на заднее сиденье. Позвонила дочери, что через 10 минут буду дома. И через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатывалась из пылающей машины", – рассказала ведущая.

Авария произошла из-за других участников ДТП, не поставивших на дороге предупредительного знака в виде треугольника. Таран добавила, что водитель такси быстро среагировал, успел затормозить и сменить полосу, по которой они ехали.

Иначе меня бы уже не было,

– с ужасом сказала Таран.

Лидии повезло, поскольку задняя дверца автомобиля, в котором она ехала, не заблокировалась. Также она отметила, что никогда не стоит садиться возле водителя. Поскольку переднюю дверь приходится в таких случаях открывать с помощью специальной техники.

"Была шокирована. Рассказывала иностранным туристам, что случилось. Не могу осознать, что жива", – подчеркнула Таран.

Состояние ведущей после ДТП

После трагического инцидента Лилии ободрала асфальтом руку, получила несколько ушибов на локтях и разбитое колено. Также немного болит лоб: "Но это такая мелочь по сравнению с тем, от чего я была так близко".

Лидия Таран о ДТП / Скриншоты из инстаграмм-сторез ведущей

Звезды в ДТП