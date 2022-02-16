Не Kalush Orchestra: Кондратюк сказал, кто должен поехать на Евровидение вместо Alina Pash

В среду, 16 февраля, оргкомитет Суспільного дисквалифицировал артистку Alina Pash по конкурсу Евровидения. Теперь вещатель должен определить нового претендента на конкурс после скандального отбора. Продюсер Игорь Кондратюк убежден, что после одиозной певицы лучше себя показала ROXOLANA.

В интервью 24 каналу Игорь Кондратюк поделился, что выступление Alina Pash действительно было лучшим "по всем показателям". У него даже "были мурашки на коже". Но из-за истории с Крымом ее должны были исключить. На вопрос, кто должен в этом году представлять Украину на Евровидении вместо Alina Pash, он отметил, что пусть это решает Суспільне.

Читайте разговор полностью Эксклюзивное интервью с Кондратюком: о Нацотборе, Alina Pash и новом представителе от Украины

Я считаю, что среди финалистов было достаточно тех, кто придерживался правила, касающегося запрета выступлений в стране-агрессоре и въезда на территорию Крыма. Если говорить о выступлении, то ехать должна Alina Pash, но по всем остальным показателям – кто-то другой. Я бы отправил Roxolana,

– заявил судья Детского Евровидения-2021.

Как признался мужчина, ее выступление показалось ему наиболее европейским. Что касается третьего места, то лично для него его занял Barleben.

"Хотя, мне кажется, у него нет шансов на Евровидение, мало харизмы. Четвертое и пятое места разделили Kalush Orchestra и Wellboy. Как для украинского потребления их треки хороши, как для европейского – не знаю", – подытожил продюсер.

ROXOLANA – Girlzzzz: смотрите выступление на отборе-2022 онлайн

Отметим, что ROXOLANA получила на отборе Евровидения-2022 четвертое место – судьи ей отдали 3 балла и зрители 5. Артистка полюбилась многим зрителям, а Тина Кароль даже назвала ее в прямом эфире отбора поп-принцессой.