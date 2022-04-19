Не к Эрдогану и не к Путину: Оля Полякова посоветовала Марченко, к кому записать новое обращение

Жена депутата-предателя Медведчука взялась спасать его из ареста СБУ. Оксана Марченко обратилась к Зеленскому, Эрдогану и Путину, тогда как Оля Полякова советует ей снимать видео для украинского народа, который восхищался ею на экране.

Серия видеообращений Оксаны Марченко развеселила украинский шоу-бизнес. Одни принялись пародировать, другие – сочинять мемы. В то время как Оля Полякова совершенно серьезно обратилась к телезвезде и посоветовала в конце концов обратить внимание на наш народ, ведь сейчас у всех одна общая трагедия.

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Оля Полякова об Оксане Марченко

Почему она не обратилась к своему народу? Почему она обратилась к турецкому президенту? Почему не обратилась к людям, которые могли видеть ее на своих экранах. Она же украинская телеведущая. Она молчала, ничего не говорила, пока это не коснулось ее лично,

– возмутилась Оля Полякова.

"Сегодня у нас у всех личные трагедии, но мы все вместе. Это очень важно для нашего украинского народа. Мы все вместе, сплотились, поддерживаем друг друга, хотя у нас у каждого личная история, личная трагедия. Но она не обратилась ни к кому и только когда у нее это произошло, она начала какую-то деятельность", – добавила певица.

у Оли Поляковой личная обида на Оксану Марченко. У них обоих был друг Филипп Киркоров, но он бросил певицу и выбрал жену арестованного Медведчука – поддержал публично и попросил "спасти Виктора"

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