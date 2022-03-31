"Не эмигрирую из страны": для чего Злата Огневич во время войны улетела в США

31 марта 2022 , 20:44
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Источник:

инстаграмм Златы Огневич

Певица Злата Огневич отправилась в Соединенные Штаты Америки. Исполнительница объяснила, что не эмигрирует, а даст там несколько благотворительных концертов в поддержку Украины.

Каждый украинец делает все возможное, чтобы приблизить страну к победе. Знаменитости воюют на информационном фронте, а также участвуют в благотворительных мероприятиях. 

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Злата Огневич улетела в США

Певица Злата Огневич сообщила, что покинула Украину. Однако артистка объяснила, что не эмигрирует из страны, а уезжает в Соединенные Штаты Америки, чтобы выступить на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Звезда выступит в следующих американских городах:

  • Чикаго (2 апреля);
  • Нью-Йорк (3 апреля);
  • Вашингтон (5 апреля).

Сначала Злата почти трое суток добиралась в Варшаву, а там села на самолет в Чикаго. Она искренне поблагодарила всех, кто помог и дал убежище в этой нелегкой дороге.


Злата Огневич летит в США / Скриншот инстаграм-сториз певицы

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Автор: Христина Кобак