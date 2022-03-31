Украинские города продолжают страдать от российских захватчиков. Каждый день погибают украинские военные и мирные жители. Сложная ситуация сейчас в Чернигове.

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Маша Ефросинина показала видео из Чернигова

Телеведущая опубликовала на личной странице в инстаграмме жуткое видео. В ролике она показала, каким Чернигов был до российского вторжения в Украину и какой сейчас. Большая часть города – это руины. Тысячи жителей остаются жить в ужасающих условиях, без воды, газа, света и отопления. Город находится на грани гуманитарного кризиса.

Из-за постоянно обстрелов со стороны оккупантов не удается организовать гуманитарные коридоры. Многие дороги заминированы, русские захватчики делают все возможное для того, чтобы люди умирали в осаде. Маша Ефросинина еще раз обратила внимание общественности на зверства со стороны оккупантов.