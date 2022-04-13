Не хотят слышать и видеть, – почему Зеленская больше не будет обращаться к "слепым" россияна

Первая леди Украины в большом интервью призналась, что больше не хочет обращаться к россиянам. Все потому, что это бессодержательно.

Украинские знаменитости, медиа, президент и первая леди долгое время обращались к россиянам в начале полномасштабной войны. Елена Зеленская призналась, что уже перестала пытаться достучаться до граждан страны-агрессорки.

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Елена Зеленская о российской пропаганде

Супруга президента Зеленского отметила, что российскую пропаганду сравнивают с пропагандой Геббельса во время Второй мировой войны. Однако, по ее мнению, российская пропаганда еще хуже, ведь сейчас есть максимальный доступ к информации.

Теперь все могут увидеть военные преступления, например совершенные россиянами в Буче, где тела мирных жителей со связанными руками просто лежали на улицах. Но проблема в том, что россияне не хотят видеть то, что видит весь мир, чтобы чувствовать себя более комфортно,

– отметила Елена Зеленская.

"Ведь легче сказать: "Это все фейк" и пойти выпить кофе, чем читать историю конкретного умершего человека смотреть на его родных и близких, находящихся в горе. Например, прочтите историю одной из жертв в Буче, женщины Татьяны, которую застрелили россияне и ее мужа, который попросил оккупантов забрать тело, но его избили и связали", – добавила она.

Первая леди подчеркнула, что невозможно заставить россиян все это увидеть. Она подчеркнула, что больше к ним не будет обращаться. В то же время она будет общаться с иностранными медиа.

Я все больше склоняюсь к мнению, что, к сожалению, они слепы в вере. Они не хотят слышать и видеть. Я больше не буду обращаться к ним. Для Украины сегодня главное, чтобы нас слышал и видел весь мир, и важно, чтобы наша война не стала "привычной", чтобы наши жертвы не стали статистикой,

– подытожила Елена Зеленская.