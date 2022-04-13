Первая леди Украины дала интервью телеканалу CNN, который транслируется более чем в 200 странах мира. Она ответила на вопрос о том, что "мишенью номер два" для страны-террористки.

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Каждый день в Украине гибнут мирные жители, среди которых многие женщины и дети. Они точно не представляли России никакой опасности. Елена Зеленская поделилась мнениями о том, что она является важной мишенью для врага.

Мне почему-то часто задают этот вопрос. Но если присмотреться, то станет понятно, что мишень для россиян – каждый украинец. Каждая женщина, каждый ребенок. Те, кто на днях погиб от российской ракеты, пытаясь эвакуироваться из Краматорска, не были членами президентской семьи. Они просто были украинцами. Итак, мишень номер один для врага – все мы,

– сказала первая леди.

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