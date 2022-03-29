Звездная мамочка после начала войны перешла на украинский язык, поэтому теперь ведет блог на украинском. Екатерина рассказала, как добиралась из Украины в Германию.

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Путь Екатерины Репяховой в Германию

Жена Павлика с мамой и сыном пересекла украинскую границу на КПП "Лужанка". Полтора часа они стояли в очереди к границе и полтора часа уже внутри украинской и венгерской таможен.

Среди документов проверяли: техпаспорт на автомобиль, загранпаспорта (но можно и без них), свидетельство о рождении сына (поскольку у них разные фамилии). Также Екатерину спрашивали, знает ли отец, что она увозит сына. На венгерском паспортном контроле еще попросили водительские права. А страхование машины сейчас не нужно.

Остановка в Словакии

На ночевку останавливались под Братиславой, в отеле у дороги.

COVID-сертификаты никто не проверял.

Остановка в Чехии

Проезжая в Прагу, Екатерина остановилась в центре города, где немного погуляла с сыном и мамой.

Автомобиль был оставлен на стоянке торгового центра.

Приезд в Германию

Вторую ночь провели в отеле возле Дрездена. Там уже попросили показать COVID-сертификаты.

Сейчас Екатерина с родными находится в Ганновере. Там они оставят машину и полетят дальше. Куда именно пока не рассекречивает.