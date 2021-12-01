Не дождетесь, – Нина Матвиенко не разводится с мужем

Украинская певица Нина Матвиенко объявила, что не будет разводиться с мужем. Она жалеет, что рассказала о том, что они больше не живут вместе.

По словам Нины Митрофановны, они с мужем не развелись, однако теперь все говорят именно об их разрыве. Артистка сожалеет, что обнародовала информацию о разрыве.

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Нина Матвиенко о жизни с мужем

Через 50 лет супружеской жизни Нина Митрофановна попросила мужа Петра Гончара переехать на дачу. Об этом она рассказала недавно, однако теперь сожалеет о своих словах.

"Жалею, что сказала об этом. Мы не будем расставаться. Не дождетесь. Я – европейка. Я – украинка. Да, поссорились, но надо давать второй шанс. Это произошло, потому что в доме много людей. Сначала он не выдержал, а потом я", – прокомментировала исполнительница.

74-летняя артистка не исключает, что они с мужем снова будут жить вместе. По мнению Нины Митрофановны, со временем происходит переоценка и все может измениться.