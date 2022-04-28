Не в деньгах дело, – режиссер "Орла и решки" объяснил, почему Тодоренко боится говорить о войне
Источник:"Зе Интервьюер"
Евгений Синельников и Регина Тодоренко вместе работали в шоу "Орел и решка" и до войны отлично общались. Так что режиссер не берется публично судить ведущую. Он считает, что она опасается не за деньги и контракты на России, а за свою жизнь.
31-летняя Регина Тодоренко умолчала о войне, потому что поставила табу на политические темы, чтобы не ссориться с мужем Владом Топаловым. Такая позиция украинки возмутила весь шоу-бизнес, в то время как Евгений Синельников пытается ее оправдать.
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Евгений Синельников о Регине Тодоренко из "Орла и решки"
У нее очень печальная ситуация, она плакала… Я пишу: "Регина, здесь у тебя есть единственный шанс. Приезжай сюда и громко рассказывай о том, что там происходит. Тогда может быть, что у тебя есть будущее в Украине",
– прокомментировал Евгений Синельников.
Более того, он считает, что в случае с Региной Тодоренко "не в контрактах, не в деньгах дело", а в том, что она, как и другие звезды, боится за свою жизнь. До него дошла информация, что 22-23 февраля, за несколько дней до наступления России, всем блогерам позвонили со словами: "15 лет тебе и всем членам семьи, если ты хоть что-то скажешь".
Кроме того, Евгений Синельников считает, что Тодоренко и весь российский шоу-бизнес молчит о войне в Украине, потому что она происходит где-то далеко – в Буче, Ирпене, Мариуполе. А у них в Москве все в шоколаде.
"Они этого всего не видят, они сидят там. Что им инстаграм отсоединили? Ну и что, я тебя прошу. Где-то там происходит эта война, у них там все хорошо, они ходят на двежушки, тусуются. Ну, дороже стало... Москва очень нормально живет, у них все очень хорошо, а то большинство, которое живет в грязи, оно ничего и не решает... Им не нужно ничего менять, они не хотят, им наср*ть", – уверен режиссер.Напомним, ранее Синельников рассказывал, что в первые дни войны Тодоренко "надиктовала ему несколько голосовых сообщений в слезах". По его мнению, это "попытка отмыть себя".
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