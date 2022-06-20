Не дается мне, – Андрей Данилко объяснил, почему он до сих пор одинок

Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, 48 лет. Он не был женат и не имеет детей, потому думает, что семейная жизнь просто не для него.

За более чем 20 лет на сцене Андрей Данилко добился безумного успеха, его хиты раздаются по всему миру, но так и не завел семью. В большом интервью он признался, что не хотел бы быть одиноким, но думает, что такова его судьба.

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Почему у Андрея Данилко нет семьи

Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не выходит. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал на этот счет, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет,

– признался Андрей Данилко.

"Мой друг Кирилл, ранее работавший на студии, не планировал двоих детей в один год, просто так получилось. Судьба", – добавил артист. Он также напомнил, что никогда не был семейным человеком, даже с мамой и родной сестрой у него были очень холодные отношения.

"Нас помирила смерть мамы. Хотя у нас в семье не было телячьих нежностей, у нас всегда были сдержанные отношения друг с другом. Мы не рассказывали о своих проблемах, у меня была очень самостоятельная юность", – рассказал Андрей Данилко.

Пойдет ли Данилко воевать

мама Андрея Данилко Светлана Ивановна скончалась в 2020 году. О ее смерти стало известно только в сентябре 2021 года со слов журналистов, приехавших в село Клименко под Полтавой. Сам звезда об утрате не рассказывал.

Артист признался, что воевать не пойдет, а оружие в руки возьмет, только если будет очень безысходная ситуация. Он пошутил, что на фронте будет как генерал ВСУ Валерий Залужный во Дворце Украины с концертом "Песни и рассказы Залужного".

"Это должны делать профессионалы. Нет физического состояния, ты не видишь ничего... Конечно, если произойдет какая-то ситуация, то это придется сделать. Но я не тот человек, я не военный. Это если будет какая-то безысходная ситуация... Но должны быть профессионалы в каждой деле", – заявил Андрей Данилко.