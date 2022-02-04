"Не буду жалеть": после смерти отца Виталий Козловский решился на важный шаг

В августе 2021 года Виталий Козловский потерял отца. Он умер от проблем с легкими. Певец тяжело переживал его смерть, но после этого осознал, что готов кардинально изменить жизнь и стать папой.

36-летний Виталий Козловский был очень близок с отцом, он считал его своим лучшим другом. Три года назад певец даже перевез его из Львова в Киев и купил отдельную квартиру. У мужчины были проблемы со здоровьем, но он никогда не жаловался на них сыну. Это и привело к внезапной смерти.

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"Самая большая моя неприятность, что папа никогда не жаловался на здоровье. Более того, он всегда скрывал свое состояние, и это стало главной причиной того, почему он сегодня уже не жив", – поделился артист.

После смерти отца Виталий Козловский решился на детей

причиной смерти отца Виталия Козловского стали проблемы с легкими. Мужчина много курил, а когда обратился к врачу, то

Отец певца мечтал о внуках, поэтому всегда пинал сына, чтобы тот женился и заводил детей. Виталий Козловский не успел подарить ему эту радость, но после потери четко понял, что готов стать папой.

У меня так долго были какие-то страхи. Как это, маленький ребенок заберет все мое время. Клянусь, сегодня я уже думаю совсем другое. Как говорил мой папа: "Давай, давай, не бойся". Я понимаю, что я об этом жалеть не буду,

– объявил Виталий Козловский.

Примечательно, что артист якобы не одинок. Он несколько лет тайно встречается со своим концертным директором Юлей Бакуменко. После карантина, в июне 2020 года, он даже заикнулся о женитьбе на любимой.

Виталий Козловский с Юлией Бакуменко / Фото из инстаграма девушки