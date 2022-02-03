Победительница Евровидения-2016 опубликовала архивные фото с госпожой Натальей, а также отрывок из ее последнего видеоинтервью для шоу "Танцы со звездами".

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Не стало очень близкого друга, с которым можно было говорить часами обо всем. Моего и всей-всей моей большой семьи. Исключительного учителя, обладателя уникальных вокальных знаний, с которым так мечтала когда-нибудь открыть вокальную школу. Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу

– написала Джамала.

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Она добавила, что женщина была потрясающей мамой и бабушкой, а также мудрым и энергичным учителем. В консерватории над ними всегда смеялись, ведь не понимали, как преподавательница может быть такой близкой с ученицей.

"Хочется плакать, но в эту же секунду вспоминаю одну из особенностей Натальи Алексеевны: при ней совершенно нельзя было грустить. Совершено. Как только я в ее присутствии опускала глаза, уходила в себя и на мгновение пропадала улыбка с лица, моя Наталья Алексеевна говорила: "Так, ты что-то мне не договариваешь! Почему ты грустная?". Я говорила, что всё хорошо, и спрашивала, разве нужно всегда улыбаться. Она отвечала: "Да!" Мы смеялись и всегда-всегда много говорили, пели и снова смеялись. Невозможно представить, как вообще быть без… Когда я посвящала ей номер на Танцах, она дала последнее интервью. Очень надеюсь, оно сохранилось. Люблю", – откровенно написала Джамала.

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В комментариях поклонники звезды написали сочувственные слова и поддержали семью покойной преподавательницы.