Не "бились никакие горшки": Kalush Orchestra лаконично прокомментировал конфликт с Alina Pash
12 февраля 2022 , 20:24Читати новину українською
Страсти вокруг якобы плагиата группы Kalush Orchestra на одну из песен Alina Pash не угасают, поэтому лидер коллектива поставил точку в конфликте.
На вопрос, есть ли у группы конкуренты на Национальном отборе-2022, они ответили, что нет. Также они не акцентируют внимание на ссоре с Alina Pash.
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Не "бились никакие горшки". Мы "щедровали" и нам сказали, что у нас похожая партия баса. Не было никаких "горшков", никто ничего не бил. Нет никаких конкурентов, я не думаю об этом,
– лаконично прокомментировал Олег Псюк.
Группа Kalush Orchestra на отборе-2022 / Фото 24 канала, Марина Джура
Что известно о конфликте финалистов отбора
- В конце января, спустя 2 дня после оглашения участников отбора, между музыкантами Нацотбора разразился новый скандал.
- Певица Alina Pash заявила, что группа Kalush скопировала мотив ее песни в своей щедривке.
- Группа Kalush Orchestra впоследствии отреагировала на острое заявление и подчеркнула, что песня с их видео – это щедривка, а значит, народная песня. Однако Kalush согласился, что инструменты звучат похоже.