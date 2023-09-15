"Тот самый бой": Назар Грабарь растрогал последним видео с братом, снятым в день его гибели

Модель и актер Назар Грабарь вместе с братом защищал Украину на передовой. К сожалению, Илья погиб во время боя с оккупантами в декабре 2022 года. Назар довел поклонников до слез видео с братом, снятым в день его гибели.

На днях собратья нашли телефон погибшего Ильи Грабаря и передали его брату. Назар опубликовал в соцсети последнее видео с родным человеком.

Не упустите Уже командир, – Маша Ефросинина впервые рассказала, чем ее муж-военный занимается в ВСУ

Грабарь растрогал видео с погибшим братом

Это видео было снято на телефон Ильи за несколько часов до его гибели на фронте.

Ребята из моего подразделения нашли телефон брата. Это тот же день, тот же бой… Только посмотрите на этого титана! Никаких сомнений на глазах! Его улыбка придавала сил всем ребятам. Я люблю тебя, брат! Ты мой ангел-хранитель!,

– написал Назар Грабарь.

В ролике брат актера улыбается, несмотря на то, что его голова дымит. Ребята шутили перед боем.

Грабарь добавил, что Илья навсегда останется в его сердце.

Поклонники Назара Грабаря были тронуты этим видео. Они поддержали модель и написали слова соболезнования:

"Память о нем всегда будет в сердцах каждого! Главное – помнить, ради чего такие люди погибают! Вечная память великому воину, а родным силам, чтобы пережить тяжелую потерю".

"Слава нашему Герою!"

"Настоящий воин – улыбающийся и сильный".

"Неописуемое сожаление, грусть, злоба, отчаяние, боль от понимания того, что погибают такие люди".

"Он был невероятным и память о нем будет жить, как и он в каждом и каждом, кто его знал. Назар, нет слов, чтобы выразить мои соболезнования. Илья был так смел!"

"Какой искренний смех и взгляд, добрый, честный. Ох, сколько цвета нации мы зарыли в землю из-за этой нечисти. Сил вам!".

"Вечная память и благодарность Илье".

Назар ушел на фронт вместе с братом Ильей