Сделал больно, – Назар Грабар впервые рассказал о разводе с женой

Военный и танцовщик Назар Грабар впервые рассказал о разводе с женой. Он признался, что являлся инициатором разрыва.

Защитник и танцовщик Назар Грабар состоял в браке с женой Екатериной Кузьменко. Впервые мужчина признался, что разведен.

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Назар Грабар о разводе с супругой

Именно танцовщик стал инициатором развода с женой. Он признался, что до сих пор имеет к ней чувства.

Жестко, тяжело. Я сделал больно, и все равно эмоции не проходят бесследно. Я все еще дорожу этим человеком и хочу, чтобы у него было все хорошо. Но я также понимаю, что я не могу дать то, что человек хочет. Мы разъехались еще до, но уже во время войны поняли окончательно,

– рассказал Назар Грабар.

Сейчас одинокий военный, ведь имеет много другой работы – служба, благотворительный фонд и съемки. Он, вероятно, готов к отношениям, но не может дарить любимому человеку любовь и внимание.

"Я, наверное, не встретил еще ту. Я понимаю, что девушка любит внимание, но у меня пока на это нет времени. Я не готов отдавать любовь, внимание... Как можно отдавать любовь, если у тебя ее сейчас нет. Ее забрали. Как ты можешь сделать другого человека счастливым, когда ты несчастен сам? Другой человек тебя никогда не сделает счастливым. Только ты сделаешь человека несчастным. Я такого не хочу".

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Что известно о Назаре Грабаре

Назар Грабар и Екатерина Кузьменко состояли в браке 6 лет. Они работали вместе в балете Светланы Лободы. Танцовщик стал известен после выхода клипа "Твои глаза".



Назар и Екатерина / Фото из инстаграма Назара Грабаря

После начала полномасштабного вторжения Назар Грабар вместе со своим братом Ильей встали на защиту страны. В декабре Назар сообщил о гибель брата.