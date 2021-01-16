Популярная украинская певица Наталья Карпа вместе с 1-летней дочерью Златой отправилась кататься на санках. Знаменитость сделала несколько кадров во время таких зимних развлечений.

Новогодне-рождественские праздники Наталка Карпа проводит в кругу семьи. Она отправилась к семье во Львов, где отпраздновала Сочельник, Рождество и наслаждается зимними каникулами. На личной странице в инстаграме она показала, как развлекается с маленькой дочкой.

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Наталка Карпа с дочкой на санках

Знаменитость решила не упускать случая и, пока на улице настоящая зима, устроила активный отдых. Конечно, не забыла о дочери Злату, которая также с восторгом наблюдала за такой погодой и радовалась снегу.

В заметке Наталья подчеркнула, что пока на улице снег и мороз, светит солнышко, просто грех сидеть дома. Поэтому она с дочкой отправилась кататься на санках, обе получили невероятное удовольствие.

Дедушка загрузил в багажник санки, недалеко от Львова открыли тюбинг, настроение мегаудивительное, поэтому радуемся. Не упускайте возможности, наслаждайтесь этой зимой, ведь прогноз погоды показывает, что такая роскошь всего на несколько дней!

- написала в публикации Наталья.

Исполнительница сфотографировалась, держа дочь на руках. Карпа искренне улыбалась и действительно получала большое удовольствие от замечательного зимнего дня.



Зимние развлечения Наталки Карпы с дочкой / Фото из инстаграма Наталки Карпы



Зимние развлечения Наталки Карпы с дочкой / Фото из инстаграма Наталки Карпы