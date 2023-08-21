После слухов о разводе: Наталка Карпа поразила сеть фото с мужем-военным и дочерью

Украинская певица Наталка Карпа поделилась с подписчиками кадрами с семейной фотосессии. На фотографиях она появилась с мужем Евгением Тереховым, который служит в ВСУ, и дочерью.

На кадрах, которыми поделилась исполнительница, видно, что семья сделала фотосессию в цветочном поле. Все они выглядят очень счастливыми, о чем под публикацией написало много поклонников.

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Наталка Карпа показала милые семейные фото

Все члены семьи подобрали схожие образы. Они надели белые футболки и джинсы.

Видео с семейной фотосессии

В ролике звездные супруги искренне улыбались, когда позировали для фотографий со своей дочерью. Они делали забавные выражения лица, болтали и нежно обнимались. Наталья с Евгением нежно целовались. Кроме того, Евгений носил певицу на руках и кружил с любимой в романтическом танце.

Реакция сети

Фанаты очень рады видеть семью в полном составе. Они написали им много приятных слов:

"Волшебная семья. Рада, что вы смогли сохранить брак";

"Так приятно видеть вас в полном составе. Молодцы, счастье вам";

"Как же прекрасно видеть вас вместе. Молодцы. Вы замечательная семья";

"Вы так счастливы вместе! Это так круто, особенно в настоящее время. Вы молодцы. Выдержки вам";

"Как вы счастливы, рада за вас. Златуся такая красотка";

"Как приятно видеть вас счастливыми. Вы невероятны. Берегите вашу семью. И ждем маленького Евгеньевича";

"Приятно смотреть на вас и видеть счастье в ваших глазах";

"Вы невероятная украинская семья";

"Какие классные".

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