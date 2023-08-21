После слухов о разводе: Наталка Карпа поразила сеть фото с мужем-военным и дочерью
Источник:Наталка Карпа
Украинская певица Наталка Карпа поделилась с подписчиками кадрами с семейной фотосессии. На фотографиях она появилась с мужем Евгением Тереховым, который служит в ВСУ, и дочерью.
На кадрах, которыми поделилась исполнительница, видно, что семья сделала фотосессию в цветочном поле. Все они выглядят очень счастливыми, о чем под публикацией написало много поклонников.
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Наталка Карпа показала милые семейные фото
Все члены семьи подобрали схожие образы. Они надели белые футболки и джинсы.
Видео с семейной фотосессии
В ролике звездные супруги искренне улыбались, когда позировали для фотографий со своей дочерью. Они делали забавные выражения лица, болтали и нежно обнимались. Наталья с Евгением нежно целовались. Кроме того, Евгений носил певицу на руках и кружил с любимой в романтическом танце.
Реакция сети
Фанаты очень рады видеть семью в полном составе. Они написали им много приятных слов:
- "Волшебная семья. Рада, что вы смогли сохранить брак";
- "Так приятно видеть вас в полном составе. Молодцы, счастье вам";
- "Как же прекрасно видеть вас вместе. Молодцы. Вы замечательная семья";
- "Вы так счастливы вместе! Это так круто, особенно в настоящее время. Вы молодцы. Выдержки вам";
- "Как вы счастливы, рада за вас. Златуся такая красотка";
- "Как приятно видеть вас счастливыми. Вы невероятны. Берегите вашу семью. И ждем маленького Евгеньевича";
- "Приятно смотреть на вас и видеть счастье в ваших глазах";
- "Вы невероятная украинская семья";
- "Какие классные".
Что известно о личной жизни Наталки Карпы: главное
- Певица познакомилась со своим мужем на концерте для ветеранов АТО. Пара некоторое время встречалась. Впоследствии Евгений сделал артистке предложение. Он признался в любви на сцене и подарил исполнительнице огромный букет белых роз.
- Через 3 года после свадьбы знаменитость забеременела. В конце декабря 2019 Наталья родила девочку Злату.
- Перед полномасштабной войной у Наталки Карпы и Евгения Терехова начались проблемы в личной жизни. Еще в ноябре 2021 певица призналась о непростом этапе в отношениях с мужчиной.
- Впоследствии артистка рассказала, что супруги взяло тайм-аут. А в апреле 2022 года Евгений неоднозначно ответил на вопрос, хочет ли быть вместе с Наталкой Карпой: "Я по-своему благодарен Наталье за ту поддержку, которую получаю от нее. Сейчас у меня война".
- В январе этого года Терехов говорил, что они общаются через дочь: "Вместе – не вместе, но это наш ребенок. И пока папа спасает страну, она (Наталка Карпа – 24 Канал) занимается дочерью".
- В мае он впервые за долгое время встретился со Златой. Тогда артистка умилила сеть видео с их милой встречи.
- Потоп Наталья показала общие фото с мужем и дочерью. Тогда они трое отпраздновали 34-летие Евгения.