Наталка Карпа из-за войны покинула Киев: думает ли артистка о выезде за границу

Певица Наталка Карпа уехала из Киева во Львовскую область. Вместе с дочкой Златой живет у двоюродной сестры. Пока артистка не хочет выезжать за границу.

Десятки тысяч украинских женщин с детьми сейчас находятся за границей. Среди них есть и знаменитости – Маша Ефросинина, Оля Полякова, Alyosha и другие. Наталья Карпа призналась, что очень не хочет покидать территорию Украины.

Полное интервью здесь Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Наталка Карпа о выезде за границу

Муж артистки Евгений Терехов находится в Киеве, где в составе полиции защищает столицу от российских оккупантов. Наталка пытается всячески поддерживать его, мечтает как можно скорее вернуться в Киев.

Пока не думала о выезде за границу, хотя понимаю, что есть возможность поехать в несколько стран, потому что где-то есть родственники, где-то друзья. Но как-то не хочется. Здесь все родное – украинский язык, люди, с которыми вместе переживаем все. Пока хочется оставаться здесь, где все близко,

– поделилась Карпа.

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