В эксклюзивном интервью 24 каналу Наталья Карпа поделилась, что на бытовом уровне каждый привыкает к своему. Поэтому, несмотря на то, что она родилась на Львовщине и всегда считала Львов родным городом, ее сердце принадлежит Киеву тоже.

Читайте полностью Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Хотя в столице живу уже 6 лет, но Львов – мой родной город. Не представляю себя без Львова. Здесь вдохновляюсь, здесь очень много особенных для меня мест, где формировалась, как личность, где развивалась, где имела первые свидания, где радовалась успехам, где были первые концерты. Поэтому сейчас в такое непростое время Львов меня согревает. Конечно, не хватает оставшегося в Киеве дома, но это минимальная жертва по сравнению с тем, что совершают наши воины и люди в местах активных боевых действий,

– рассказала Карпа.

Она добавляет, что ей больше не хватает родных людей, семьи, которая частично осталась в Киеве. Наталья скучает по друзьям, общению, рабочим моментам, которые в столице были налажены.



Наталья Карпа готова была возвращаться в Киев / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Да сейчас женщины с детьми должны искать безопасные места и не мешать мужчинам защищать нашу землю. Конечно, сложно все оставлять, но у меня есть маленькая дочь, поэтому прежде всего должна заботиться о ее безопасности. Поэтому мы временно переехали во Львовскую область... Перед от'ездом из Киева Евгений говорил: "Я буду оберегать нашу землю, а ты будешь оберегать самое ценное – нашу доченьку". Тогда я со слезами на глазах уехала, потом сожалела, посидела несколько дней и уже собирала чемодан, чтобы возвращаться домой", – поделилась женщина.