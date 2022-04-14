В интервью 24 каналу Карпа рассказала, что ехала из Киева с криками и слезами. Она не хотела покидать столицу и до последнего не верила, что Россия решится на развязывание полномасштабной войны.

Полное интервью здесь Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Что Наталка Карпа сделает после победы

Муж артистки Евгений Терехов остался в столице. Он защищает страну от русских захватчиков в составе полиции. Также в Киеве много родных и друзей Наталки. Она верит, что совсем скоро удастся увидеться со всеми, за кем уж очень соскучилась.

После победы буду обнимать всех родных. Так хочется возвратиться домой, встретить всех, кого знаю. Я часто вижу пророческие сны, поэтому сейчас стараюсь, чтобы приснилась победа, я обняла всех родных и близких,

– призналась звезда.

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