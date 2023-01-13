Наталка Денисенко к весне будет жить в частном доме: фото нового дома актрисы

Актриса Наталка Денисенко сообщила, что до весны будет жить в частном доме возле Киевского водохранилища. Она давно мечтала об этом.

До полномасштабной войны Наталка и ее муж Андрей Фединчик мечтали приобрести дом. Сейчас любимый актрисы служит в ВСУ, а она с сыном переехала в новое жилье.

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Наталка Денисенко показала дом, где будет жить до весны

Наталка и Андрей до 24 февраля планировали приобрести домик, собирали деньги. Полномасштабное вторжение изменило их планы и жизнь. В прошлую новогоднюю ночь актриса загадывала встречать следующий праздник в собственном доме. Желание исполнилось, но иным образом.

Хоть этот домик "мой" только до весны, но я постоянно говорила, что мои желания всегда сбываются. Вот и не верь после этого в чудеса,

– написала актриса под фотографиями.

Наталья Денисенко на фоне нового дома / Фото из инстаграмма актрисы

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