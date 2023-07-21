Имеем полное право, – Наталка Денисенко отреагировала на хейт из-за отдыха в Турции

Украинская актриса Наталка Денисенко сейчас отдыхает с сыном на море в Турции. Из-за этого знаменитость нарвалась на хейт от подписчиков. Следовательно, она решила ответить.

Некоторые фаны написали звезде гневные комментарии о несправедливости. Поскольку когда она с ребенком отдыхает на море, другие украинцы ежедневно слышат прилеты. Но Наталка Денисенко убеждена, что заслуживает на этот короткий отпуск.

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Наталка Денисенко отреагировала на хейт

Актриса отметила, что делает многое для Украины. Так что негативные комментарии относительно ее отдыха в Турции считает неуместными.

Со своей стороны, мы делаем все, что можем ради нашей страны. Мы сохраняем своих детей, свое ментальное и физическое здоровье, помогаем закрывать сборы, донатим, работаем с налогами в госбюджет,

– написала знаменитость.

Реакция актрисы на хейт от подписчиков: смотрите фото

Напомним, кума Наталки Денисенко актриса Елена Светлицкая, которая также сейчас отдыхает в Турции, недавно поскандалила с россиянкой. Все произошло потому, что гражданка России резко оттолкнула руку младшей дочери актрисы, которая хотела нажать кнопку в лифте. Ее неадекватную реакцию на ребенка вызвало то, что он услышал украинский язык. Так что Елена Светлицкая пожаловалась в администрацию гостиницы, где ее заверили, что разрешат неприятный инцидент с туристкой.