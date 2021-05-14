В личном блоге певица Наталья Могилевская решила поделиться мыслями о борьбе женщин за свои права. Знаменитость отметила, что последние несколько тысячелетий мы жили в мире, где правили только мужчины, а женщины не имели никакой ценности в обществе.
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Наталья Могилевская о феминизме
Артистка отметила, что только в начале прошлого века женщины получили равные права с мужчинами. Однако, по ее мнению, способ борьбы был не совсем правильным.
"Интересно, что, добиваясь равенства, женщины вместо того, чтобы раскрыть и проявить силу, ценность и незаменимость своих природных качеств, сделали это по мужскому принципу, добиваясь чисто мужских ценностей, благ и привилегий. Женщины начали строить карьеру, руководить, носить брюки, курить и грязно ругаться. Ну и, конечно, голосовать и заниматься политикой", – прокомментировала Могилевская.
Наталья подчеркнула, что бессмысленно пытаться стать мужчиной или даже соревноваться с ним в том, как быть мужчиной.
Женщины стали соревноваться с мужчинами в том, как быть мужчиной! Это заведомо провальный проект. Женщина всегда будет недомужчиной, и это принесет горечь и разочарование в конце концов. Как говорил Станиславский: "Быть, а не казаться!" Бессмысленно тратить жизнь на развитие того, что не является твоим основным потенциалом,
– подчеркнула певица.
Наталья Могилевская добавила, что и сама всю жизнь пыталась реализовать свои таланты и развивать сильные стороны: "Я подумала: надо же, как странно, что я, которая всю жизнь считала важнейшей задачей реализовывать таланты и развивать сильные стороны, свой главный и первый талант – быть Женщиной, – данный по факту рождения и проявленный точно до того, как я начала не то что петь, а ходить или дышать, именно его почему-то не развивала".
Звезда подытожила, что в главном таланте, по ее мнению, быть женщиной, могут быть "целые склады сокровищ", о которых никто даже не задумывается.
Реакция сети
Поклонники в основном поддержали знаменитость насчет ее мыслей:
- "Легко вас читать, доступно выражаетесь";
- "Браво! Только что поняла то же";
- "Супер, красиво сказано";
- "Соглашаюсь с вами, мы не раскрываемся полностью";
- "Очень мне нравится".