Святослав Вакарчук родился в семье известного ученого Ивана Вакарчука. Во Львове он провел детские годы. Он учился играть на музыкальных инструментах, проявлял активность в различных организациях (КВН, театр, спорт).
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Святослав Вакарчук получил два высших образования: физика-теоретика и экономиста-международника. Однако тяга к музыке превзошла все. В 1994 году он создал группу "Океан Эльзы", которую до сих пор признают одной из лучших рок-групп в Украине и за ее пределами.
По оценке еженедельника "Корреспондент", Вакарчук входит в первую сотню самых влиятельных и известных людей Украины. Его высказывания в интервью и слова песен являются очень глубокими и философскими. Поэтому журналисты Showbiz 24 подготовили для вас подборку наиболее важных цитат лидера "Океана Эльзы" в его день рождения.
Громкие цитаты Святослава Вакарчука
- "Целуй руку только любимой. Склоняй голову только перед учителем. Простые правила свободного человека".
- "Женственность – это не красивое платье, макияж или туфли на каблуке. Женственность – это состояние души".
- "Любовь – это тайна. Ты слушаешь музыку, и у тебя мурашки по телу. Почему? Это ощущение. То же самое и в отношениях между мужчиной и женщиной. Ты либо чувствуешь любовь, либо нет".
- "Любовь – это витамины для души. Чтобы ваша душа была здорова, принимайте их регулярно".
- "Когда любовь взаимна – она растет по экспоненте".
Святослав Вакарчук во Львове / Фото из инстаграма певца
- "Твоя вера – это и есть твоя мотивация! Дьявол у каждого свой, а Бог у всех один".
- "Популизм – наш опиум. Политики сладко врут. Люди принимают эту ложь с радостью. Эта правда – мучительная. А популизм – хоть на миг снимает боль".
- "Патриотизм – это любовь. Любят не за что-то, а потому что не могут не любить. Не смотрите на Украину как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут перемены..."
- "Не надо путать прошлое и память. Память – это факел по дороге в будущее. Прошлое – это бремя".
- "Со свободой как с женщиной: кажется, что одержал победу, а на самом деле все только начинается".
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- "Если к музыканту подходят взять автограф со словами: "Моя бабушка слушала вас в молодости" – он крутой".
- "Музыканта портит сытость. Это не когда ты много зарабатываешь, а когда просыпаешься и кажется, что все, что хотел, ты уже сделал. По моему мнению, The Beatles сломали стереотипное представление будто художник должен быть голодным. Свои главные шедевры они записали начиная с альбома "Ruber Soul", когда уже были везде востребованы и обеспечены".
- "Одна из величайших тайн природы — отношения между людьми. Это сложнее чем квантовая механика".
- "Самое большее, то, что делает человека успешным и счастливым — это чувство собственной свободы. Свободы выбора и свободы собственной жизни. Она делает вас теми, кем вы являетесь".
- "Самый счастливый человек – тот, у которого сотни счастливых дней. Не верю, что существует перманентное счастье. Счастье – это, скорее, некий "моральный оргазм". Ты к нему идешь, ждешь, а оно на самом деле очень мгновенное. Я не верю в счастье, которое могло бы длиться неделями. Самое длительное счастье – это любовь. И даже она имеет свои пики и спады. А счастье материальных вещей – это вообще мгновенно. Даже бедный студент, который всю жизнь шел к тому, чтобы купить себе желанную квартиру, уже через месяц жизни в ней воспринимает это как должное. А через месяц ему захочется чего-то другого. И это правильно, так мы и живем".
Святослав Вакарчук на концерте / Фото из инстаграма певца