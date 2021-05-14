Святослав Вакарчук родился в семье известного ученого Ивана Вакарчука. Во Львове он провел детские годы. Он учился играть на музыкальных инструментах, проявлял активность в различных организациях (КВН, театр, спорт).

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Святослав Вакарчук получил два высших образования: физика-теоретика и экономиста-международника. Однако тяга к музыке превзошла все. В 1994 году он создал группу "Океан Эльзы", которую до сих пор признают одной из лучших рок-групп в Украине и за ее пределами.

Отметим, известной является и политическая деятельность музыканта. Он был народным депутатом Украины в 2007-2008 годах и с 2019 до 2020 года, будучи лидером партии "Голос". Однако Вакарчук сложил мандат, заявив, что политика – не его.

По оценке еженедельника "Корреспондент", Вакарчук входит в первую сотню самых влиятельных и известных людей Украины. Его высказывания в интервью и слова песен являются очень глубокими и философскими. Поэтому журналисты Showbiz 24 подготовили для вас подборку наиболее важных цитат лидера "Океана Эльзы" в его день рождения.

Громкие цитаты Святослава Вакарчука

"Целуй руку только любимой. Склоняй голову только перед учителем. Простые правила свободного человека".

"Женственность – это не красивое платье, макияж или туфли на каблуке. Женственность – это состояние души".

"Любовь – это тайна. Ты слушаешь музыку, и у тебя мурашки по телу. Почему? Это ощущение. То же самое и в отношениях между мужчиной и женщиной. Ты либо чувствуешь любовь, либо нет".

"Любовь – это витамины для души. Чтобы ваша душа была здорова, принимайте их регулярно".

"Когда любовь взаимна – она растет по экспоненте".



Святослав Вакарчук во Львове / Фото из инстаграма певца

"Твоя вера – это и есть твоя мотивация! Дьявол у каждого свой, а Бог у всех один".

"Популизм – наш опиум. Политики сладко врут. Люди принимают эту ложь с радостью. Эта правда – мучительная. А популизм – хоть на миг снимает боль".

"Патриотизм – это любовь. Любят не за что-то, а потому что не могут не любить. Не смотрите на Украину как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут перемены..."

"Не надо путать прошлое и память. Память – это факел по дороге в будущее. Прошлое – это бремя".

"Со свободой как с женщиной: кажется, что одержал победу, а на самом деле все только начинается".

Песня и клип с сольного проекта Святослава Вакарчука: смотрите видео онлайн

"Если к музыканту подходят взять автограф со словами: "Моя бабушка слушала вас в молодости" – он крутой".

"Музыканта портит сытость. Это не когда ты много зарабатываешь, а когда просыпаешься и кажется, что все, что хотел, ты уже сделал. По моему мнению, The Beatles сломали стереотипное представление будто художник должен быть голодным. Свои главные шедевры они записали начиная с альбома "Ruber Soul", когда уже были везде востребованы и обеспечены".

"Одна из величайших тайн природы — отношения между людьми. Это сложнее чем квантовая механика".

"Самое большее, то, что делает человека успешным и счастливым — это чувство собственной свободы. Свободы выбора и свободы собственной жизни. Она делает вас теми, кем вы являетесь".

"Самый счастливый человек – тот, у которого сотни счастливых дней. Не верю, что существует перманентное счастье. Счастье – это, скорее, некий "моральный оргазм". Ты к нему идешь, ждешь, а оно на самом деле очень мгновенное. Я не верю в счастье, которое могло бы длиться неделями. Самое длительное счастье – это любовь. И даже она имеет свои пики и спады. А счастье материальных вещей – это вообще мгновенно. Даже бедный студент, который всю жизнь шел к тому, чтобы купить себе желанную квартиру, уже через месяц жизни в ней воспринимает это как должное. А через месяц ему захочется чего-то другого. И это правильно, так мы и живем".

Святослав Вакарчук на концерте / Фото из инстаграма певца