В особистому блозі відома співачка Наталія Могилевська вирішила поділитися думками про боротьбу жінок за свої права. Знаменитість зауважила, що останні кілька тисячоліть ми жили у світі, де правили тільки чоловіки, а жінки не мали жодної цінності в суспільстві.

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Наталія Могилевська про фемінізм

Артистка зазначила, що тільки на початку минулого століття жінки отримали рівні права з чоловіками. Однак, на її думку, спосіб боротьби був не зовсім правильним.

"Цікаво, що, домагаючись рівності, жінки замість того, щоб розкрити і проявити силу, цінність і незамінність своїх природних якостей, зробили це за чоловічим принципом, домагаючись чисто чоловічих цінностей, благ і привілеїв. Жінки почали будувати кар'єру, керувати, носити штани, курити і брудно лаятися. Ну і, звичайно, голосувати і займатися політикою", – прокоментувала Могилевська.

Наталія наголосила, що безглуздо намагатися стати чоловіком чи навіть змагатися з ним у тому, як бути чоловіком.

Жінки стали змагатися з чоловіками в тому, як бути чоловіком! Це провальний проєкт. Жінка завжди буде недочоловіком, і це принесе гіркоту і розчарування зрештою. Як казав Станіславський: "бути, а не здаватися!" Безглуздо витрачати життя на розвиток того, що не є твоїм основним потенціалом,

– підкреслила співачка.

Наталія Могилевська додала, що й сама все життя намагалась реалізувати свої таланти та розвивати сильні сторони: "Я подумала: треба ж, як дивно, що я, яка все життя вважала найважливішим завданням реалізовувати таланти і розвивати сильні сторони, свій головний і перший талант – бути Жінкою, – даний за фактом народження і проявлений точно до того, як я почала не те що співати, а ходити або дихати, саме його чомусь не розвивала".

Зірка підсумувала, що в головному таланті, на її думку, бути жінкою, можуть бути "цілі склади скарбів", про які ніхто навіть не замислюється.

Реакція мережі

Шанувальники здебільшого підтримали знаменитість щодо її думок: