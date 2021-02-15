Популярная украинская певица Наталья Могилевская ко Дню святого Валентина поделилась романтической историей. Она рассказала о своей первой любви, которая возникла в 11 лет.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поздравила поклонников с Днем святого Валентина. По случаю праздника она решила поделиться романтической историей о своей первой любви.

Это интересно Alyona Alyona впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом: чувственная история любви

Наталья Могилевская о первой любви

Певица призналась, что впервые она полюбила в 11 лет. Однако ее любимый с родителями переехал в другой район города, поэтому парню пришлось сменить школу.

Это была детская, платоническая любовь. Однажды на 8 марта он подарил мне 2 тюльпана, потому что на третий денег не хватило. Это было и мыло, и смешно,

– написала Наталья Могилевская.

Артистка добавила, что парень и его друзья прибегали под дом Натальи и бросали камни в окна. Поэтому родители Могилевской назвали их "пистолетиками".

"Десять лет после этого (как раз тогда вышла песня "Ла-ла-ла") мы снова встретились, и это уже была большая, настоящая любовь. Не было ни одного поезда или самолета с гастролей, из которого он бы не встретил меня с цветами" – завершила Наталья Могилевская.

Для просмотра фото листайте вправо:

Образ Натальи Могилевской

Также звезда поделилась яркими фотографиями с тематической фотосессии ко дню влюбленных. Наталья позировала перед камерой на кресле, держа в руках две фигурки в виде сердца. Она примерила красное атласное платье в бельевом стиле на тонких бретелях.

Певица распустила волосы и уложила их легкими волнами. А на лице сделала роскошный макияж. Она накрасила глаза темными тенями, а губы слегка подчеркнула блеском.

Поклонников очаровал романтический образ звезды: