Популярна українська співачка Наталія Могилевська до Дня святого Валентина поділилась романтичною історією. Вона розповіла про своє перше кохання, яке виникло в 11 років.

Відома українська співачка Наталія Могилевська привітала шанувальників з Днем святого Валентина. З нагоди свята вона вирішила поділитися романтичною історією про своє перше кохання.

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Наталія Могилевська про перше кохання

Співачка зізналась, що вперше вона полюбила в 11 років. Однак її коханий з батьками переїхав в інший район міста, тож хлопцеві довелося змінити школу.

Це була дитяча, платонічна любов. Одного разу на 8 березня він подарував мені 2 тюльпани, тому що на третій грошей не вистачило. Це було і мило, і смішно,

– написала Наталія Могилевська.

Артистка додала, що хлопець та його друзі прибігали під будинок Наталії і кидали камінці у вікна. Тому батьки Могилевської назвали їх "пістолетиками".

"Десять років після цього (якраз тоді вийшла пісня "Ла-ла-ла") ми знову зустрілися, і це вже була велика, справжня любов. Не було жодного поїзда або літака з гастролей, з якого він би не зустрів мене з квітами", – завершила Наталія Могилевська.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Образ Наталії Могилевської

Також зірка поділилась яскравими світлинами з тематичної фотосесії до дня закоханих. Наталія позувала перед камерою на кріслі, тримаючи в руках дві фігурки у вигляді серця. Вона приміряла червону атласну сукню в білизняному стилі на тонких бретелях.

Співачка розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. А на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона нафарбувала очі темними тінями, а губи злегка підкреслила блиском.

Шанувальників зачарував романтичний образ зірки: