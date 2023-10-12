Со слезами на глазах: Наталья Могилевская зачитала щемящее стихотворение в память о Нине Матвиенко

В 75 лет ушла из жизни народная артистка Украины Нина Матвиенко. Смерть легендарной певицы повергла в шок весь украинский шоубизнес. Звезды, которые были лично знакомы с исполнительницей, до сих пор не могут поверить в эту потерю.

Среди них – Наталья Могилевская. Сразу после печальной новости певица опубликовала общие фото с Ниной Митрофановной, тогда она отметила, что артистка была очень близка ее семье. Теперь Могилевская почтила покойную Нину Матвиенко эмоциональным стихом во время своего спектакля.

Не упустите Не хотела, чтобы знала общество, – родные Нины Матвиенко призывали не рассказывать о ее последних днях.

Наталья Могилевская зачитала щемящее стихотворение в память о Нине Матвиенко

Певица отметила, что смерть легендарной артистки – это большая потеря для украинской культуры и музыки. Кроме того, она поделилась, что последний раз виделась с Ниной Митрофановной около месяца назад. Тогда певица дала Могилевский стих украинской поэтессы Галины Потопляк "Когда закончится война" и посоветовала его добавить к спектаклю "Я дома". Из-за того, что как раз в день похорон Нины Матвиенко Наталья Могилевская выступала в Новомосковске, она не смогла попрощаться с артисткой. Поэтому почла легенду украинской эстрады, зачитав стихотворение, которое та ей подарила.

На нашей последней встрече я попросила стихотворение и Нина Митрофановна подарила мне его и сказала: "Наталочка, это стихотворение очень красиво будет в твоем спектакле "Я Дома"". С сегодняшнего дня я обязательно буду читать его,

– отметила артистка.

Во время выступления Могилевская не могла сдержать слез. В свою очередь зрители в зале бурно аплодировали.

Певица добавила: "Я вам очень благодарна! Большое уважение вам и светлая память, дорогая моя, Нина Митрофановна".

Что другие звезды говорят о Нине Матвиенко

Монатик во время церемонии прощания с народной артисткой отметил, что она сильно повлияло на его творчество.

"Гениально неповторимый человек, которого нам всем будет очень сильно не хватать. Человек, который мне дал очень много советов, очень многому научил, у которого я учился, которым я вдохновлялся и буду вдохновляться", – поделился певец.

Ирина Федишин считает Нину Матвиенко – человеком-легендой и хранительницей украинской песни.

"Это был невероятно талантливый, очень светлый, жизнерадостный и искренний человек… Спасибо, Нина Митрофановна, за ваши душевные песни. Спасибо за невероятный вклад в украинскую культуру. Почивайте с миром. Вы навсегда в нашем сердце", – подчеркнула исполнительница.

Екатерина Осадчая отметила, что ей очень будет не хватит Нины Митрофановны, ведь от ее энергии мог питаться весь украинский шоубизнес.

"Вы человек, который всегда шел на все творческие эксперименты, всегда улыбчивый, энергичный и всегда с верой в лучшее… Я не знаю почему небо вас забрало так рано… Но ваш голос я не забуду никогда", – высказалась телеведущая.