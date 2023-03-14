Напомним, что Роман Иваненко погиб под Угледаром. В январе он попал в плен с тяжелым ранением, а 11 марта был эвакуирован "на щите".

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Могилевская была тренером команды, где играл Иваненко. Когда она узнала о его гибели, разместила совместное фото с погибшим защитником.

Певица вспомнила, как он боролся за жизнь два года назад когда чуть не умер от коронавируса.

Очень светлый человек, очень положительный… Не могу поверить. Он очень тяжело переболел короной 2 года назад и едва выжил. Мы все были так счастливы, что жить будет долго. Страшное…,

– написала Могилевская.

Она также выразила поддержку и соболезнования ребятам из команды погибшего "Наш формат" и всем, кого Роман любил. "Еще больше ненависти к врагу! Еще больше веры в нашу победу!", – добавила певица.

Ранее на гибель Романа Иваненко отреагировали тренеры "Лиги Смеха" – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

"Друг, брат, герой! Ты человек с большим сердцем! Навсегда в нашей памяти. Навсегда в наших сердцах. Никогда не забудем, никогда не простим. Вечная память герою", – написал Юрий Ткач в инстаграмме.

Ласточки добавил, что у него сейчас ступор, пустота, воспоминания и боль.

Ромка, ты отличный человек! Ты отличный актер! Ты герой! Просматриваю "форматовские" выступления, смех и снова боль. Почивай с миром, друг. Соболезнование родным и близким,

– добавил он.

Отметим, что юморист, выступавший в составе команды "Наш Формат" на "Лиге смеха", воевал на Угледарском направлении. 28 февраля 28-летний защитник скончался, не дождавшись необходимой медицинской помощи в плену. 11 марта враг с позиций был выбит и это позволило собратьям забрать тело Романа.