Наталья Могилевская наконец-то раскрыла имя любимого, которого встретила во время войны

Украинская певица Наталья Могилевская на День святого Валентина наконец-то назвала имя своего таинственного избранника. Напомним, что свою любовь артистка встретила уже во время войны.

Могилевская призналась, что 14 февраля имеет двойной праздник. А все потому, что ее любимого зовут Валентин. Об этом певица наконец-то призналась в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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"Я буду праздновать День Валентина... Мое сердце открылось любви невероятной, очень красивой, и его зовут Валентин! У нас двойной праздник!" – заявила звезда.

Напомним, что свою любовь Могилевская обрела уже во время полномасштабной войны. Хотя артистка отмечает, что знакома с мужчиной уже около 20 лет, однако он покорил ее сердце именно после 24 февраля. Влюбленные уже даже живут вместе.

Известно, что избранник певицы помогал ей эвакуировать сестру во Францию, ездил с ней с концертами в прифронтовые города, а также постоянно поддерживает звезду.

К слову, для многих пар война стала испытанием, но многих и сблизила. Мы подготовили посмотреть подборку о звезд, которые обрели новую любовь после 24 февраля 2022 года.