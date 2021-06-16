Наталья Могилевская поразила ярким образом в желтом костюме: фото

16 июня 2021 , 10:40
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Источник:

инстаграм Натальи Могилевской

Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала новое фото, где похвасталась вариантом летнего образа. Она примерила яркий желтый костюм.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская довольно активна в социальных сетях. Она часто обнародует там разнообразные фото и демонстрирует стильные варианты образов. На днях знаменитость поделилась новой фотографией.

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Образ Натальи Могилевской

Исполнительница уверенно позировала перед камерой возле автомобиля. Для нового снимка она выбрала комфортный, но трендовый наряд.

Наталья Могилевская примерила белую футболку оверсайз и яркий костюм желтого цвета, состоящий из спортивных брюк-клеш и лаконичной куртки. Артистка и раньше выбирала костюмы из легкой ткани – такая одежда прекрасно подходит для летних прогулок.

Певица сочетала наряд с лимонными кроссовками и сумкой в тон, удачно дополняющую образ. Также звезда предстала в больших черных солнцезащитных очках. Наталья Могилевская распустила волосы и уложила их нежными волнами, а на лице сделала макияж.


Наталья Могилевская / Фото из инстаграма звезды

Другие образы Натальи Могилевской

  • Артистка очаровала аутфитом в атласном платье с корсетом;
  • Звезда поразила сеть look в оранжевом вечернем платье;
  • Певица покорила аудиторию образом в розовом костюме.
Автор: Марія Касій