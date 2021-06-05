Наталья Могилевская назвала свой вес после заключенного пари

Известная украинская артистка Наталья Могилевская недавно поспорила с тренером Анитой Луценко, что до конца июня похудеет на 4 килограмма. Сейчас звезда весит 76 килограммов, потому что потеряла более полкилограмма.

Украинская исполнительница Наталья Могилевская ежедневно делится с поклонниками в инстаграм-сторис информацией о своем похудении. Звезда поставила перед собой цель – похудеть к 26 июня на 4 килограмма.

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Сколько килограммов весит Наталья Могилевская

Певице уже разработали новый рацион и программу похудения, поэтому Наталья Могилевская начала работать над своей фигурой.

В инстаграм-сторис знаменитость поделилась первыми результатами похудения. Артистка потеряла уже 600 граммов, а сейчас весит 76 килограммов. Она и дальше будет публиковать новости о своем рационе и делиться эффективными упражнениями.



Сколько весит Наталья Могилевская / Фото из инстаграм-сторис

Напомним, несколько дней назад знаменитость заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. Если Наталья не похудеет на 4 килограмма до 26 июня – то побреется на лысо. Но если звезде удастся добиться результата, Аните Луценко придется прыгать с парашютом.