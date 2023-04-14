Одиночество это такое, – Наталка Карпа честно ответила, развелась ли с мужем-военным
Источник:ЖВЛ
Шесть лет назад Наталка Карпа вышла замуж за Евгения Терехова с позывным "Титановый Джексон". Еще до вторжения ходили слухи об их разводе, но во время войны поговоры затихли. До сих пор ли они в браке, узнайте дальше.
За последний год Наталка Карпа видела мужа всего пять раз. Он на войне, так что к ним с дочкой приезжает редко. Кроме того, перед вторжением России у них был непростой период. Они не развелись официально, но их отношения на паузе.
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Наталка Карпа прокомментировала развод с мужем
Певица хоть и верит, что муж Евгений Терехов вернется с фронта и брак удастся спасти, но на всякий случай морально готовится к одиночеству.
У нас были непростые моменты перед войной. Война дала нам время, чтобы мы что-то для себя поняли или не поняли. А время покажет. Человек сам приходит в этот мир и сам уходит из этого мира. Поэтому, Карпа, расслабься. Одиночество – это такое,
– с улыбкой высказалась Наталка Карпа.
"Сейчас все стоит на паузе, потому что в стране война. Мы подождем. Мы мудрые люди. Я верю, что мы разберемся с тем всем по-доброму, по-мудрому. Я знаю одно, что я хочу быть счастливой женщиной. Я этого заслуживаю", – подытожила певица.
Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото из инстаграма певицы
- Напомним, в январе этого года слухи о разводе комментировал сам "Титановый Джексон". Он отмечал, что Наталка Карпа – "очень хорошая мама" для Златы, и именно из-за дочери они и общаются: "Вместе – не вместе, но это наше дитя. И пока папа спасает страну, она занимается дочерью. И пока дочь еще не может должным образом общаться, то приходится все прихоти ребенка обсуждать с мамой".
- Евгений Терехов, кстати, приезжал на день рождения дочери Златы. Тогда на скромном праздновании во Львове был даже Тарас Тополя.