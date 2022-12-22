Традиции наших праздников, – Наталья Карпа и YAROMIYA спели колядку "Во Вифлеємі" – теплое видео

Новое лицо шоу-биза YAROMIYA и Наталья Карпа спели вместе колядку "Во Вифлеємі". Они также выпустили совместную видеоработу.

Уже скоро украинцы будут праздновать Рождество Христово, и пора готовиться к праздникам и вспоминать колядки. Певицы Наталья Карпа и YAROMIYA подготовили для поклонников свою версию рождественской песни "Во Вифлеємі".

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Наталья Карпа спела с YAROMIYA

Украинская певица YAROMIYA, которая является новым имя в шоу-бизе, представила свой первый дуэт. Артистка спела с Наталкой Карпой. Они решили напомнить о рождественских традициях украинцев и презентовать песню "Во Вифлеємі".

Наш дуэт – это просто супер связь, которая вылилась в прекрасную аудио и видео работу. Атмосфера тепла, традиций наших праздников – то, что хотелось передать этой песней. Обязательно нужно поддерживать "огонь" каждого украинца и давать людям свет, который так необходим каждому из нас,

– поделилась YAROMIYA.

Исполнители рассказали, что вложили в песню всю душу и надеются, что во время войны украинцы вспомнят тепло и атмосферу праздников.

Наталья Карпа и YAROMIYA – "Во Вифлеємі": смотрите видео онлайн

Наталья Карпа в свою очередь поделилась, что любит работать над экспериментами и дуэтами, поэтому согласилась на колядку.

"Вообще, мне кажется, что в такое нелегкое время, в которое мы сейчас живем, такие традиционные песни, народные, колядки должны звучать, особенно, в свежих обработках, в новых аранжировках. Сделать свежее звучание в дуэте – это было невероятно! Наша сотрудничество – это однозначно о командном духе и слаженности. На съемках и записи чувствовалась атмосфера настоящего тепла".