Уже скоро українці святкуватимуть Різдво Христове, тож час готуватися до свят та пригадувати колядки. Співачки Наталка Карпа та YAROMIYA підготували для шанувальників свою версію різдвяної пісні "Во Вифлеємі".

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Наталка Карпа заспівала з YAROMIYA

Українська співачка YAROMIYA, яка є новим ім'я в шоубізі, презентувала свій перший дует. Артистка заспівала з Наталкою Карпою. Вони вирішили нагадати про різдвяні традиції українців та презентувати пісню "Во Вифлеємі".

Наш дует – це просто супер зв’язок, який вилився у прекрасну аудіо та відео роботу. Атмосфера тепла, традицій наших свят – це те, що хотілось передати цією піснею. Обов'язково потрібно підтримувати "вогонь" кожного українця і давати людям світло, яке так необхідне кожному з нас,

– поділилась YAROMIYA.

Виконавиці розповіли, що вклали у пісню всю душу та сподіваються, що під час війни українці згадають про тепло та атмосферу свят.

Наталка Карпа і YAROMIYA – "Во Вифлеємі": дивіться відео онлайн

Наталка Карпа своєю чергою поділилась, що любить працювати над експериментами та дуетами, тому погодилась на колядку.

"Взагалі, мені здається, що у такий нелегкий час, в який ми зараз живемо, такі традиційній пісні, народні, колядки, мають звучати, особливо, у свіжих обробках, у нових аранжуваннях. Зробити свіже звучання у дуеті – це було неймовірно! Наша співпраця - це однозначно про командний дух та злагодженість. На зйомках і на записі відчувалась атмосфера справжнього тепла".

Додамо, артистка YAROMIYA також давала інтерв'ю 24 каналу про нові пісні, благодійну діяльність, свої думки про Національний відбір на Євробачення та Львівщину під час війни. Матеріал можна переглянути за посиланням.