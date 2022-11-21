Для 24 канала певица поделилась своим мнением относительно участников Евровидения и песни, которая должна представлять Украину. Исполнительница рассказала о собственной творческой деятельности, как начала петь, и какой месседж раскрывает в песнях.

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О проекте YAROMIYA и новых хитах

YAROMIYA – новое лицо современной музыки. Расскажите о себе, как начался ваш творческий путь?

В моей жизни творчество присутствует с детства и публично развернула его еще в студенческие годы. Я писала стихи, лирические мотивы, до сих пор хранящиеся на полках. Впоследствии пришло понимание, что хочу попробовать писать песни, как раз те, которые сейчас получили свое звучание. Со временем все становится на свои места. Я не колеблясь решила реализовать свой творческий потенциал. Музыка для меня сейчас – это нечто особенное, я ведь сама пишу песни. Во время войны это довольно тяжело, в том числе морально, но в воздухе нависла мысль: "Жизнь одна, никто не знает, что произойдет завтра".

Каков месседж вашего творчества. YAROMIYA – это о чем?

Меседж достаточно прост. Мое творчество – это лирика. У каждой песни есть свой мотив и история. Мы все наполнены эмоциями и чувствами, за что-то переживаем, за что-то наоборот, радуемся. Это жизненный путь, каждого из нас, чувство любви, тревоги, ожиданий. Что хочется донести – это искренность. Главное то, что у нас в сердце – любовь.



YAROMIYA / Фото прессслужбы

С наступлением полномасштабной войны вы успели презентовать уже несколько песен. Где вы находите вдохновение сейчас? Все песни написаны после 24 февраля, есть ли материал, который готовился еще до войны?

Именно так, уже много собралось песен, которые были выпущены в этом году. Что касается поиска вдохновения? Конечно, это наша жизнь сегодня. Не нужно придумывать ситуации, чтобы выбрать тему для песни. Все перед глазами. Какие мы сегодня, к чему стремимся, за что боремся, как живем – вдохновляет абсолютно все.

Если бы не война, как бы вы видели свое творчество сегодня? Вы ведь начали свою деятельность именно после 24 февраля.

Судьба нам дает то, что мы имеем сейчас, но война внесла свои коррективы в нашу жизнь. Трудно жить и переживать относительно того, как будет дальше. Ни в коем случае, я не жалею ни о чем. Война нас сблизила, позволила быть добрее, заботливее, дала безумную веру в себя и в то, что мы делаем. Творчество тоже объединяет нас. Каждый раз, поя на концертах, хочу дарить людям душевное настроение и мотивацию. Именно поэтому, в столь нелегкое время, мы вынуждены быть сильными. Бороться до конца.

Ваша песня "Журавли" стала настоящим радиохитом, подскажите, когда вы записывали ее, рассчитывали на такой успех?

Спасибо. Песня "Журавли" о нашей жизни, которая была до войны, о том моменте, когда все изменилось. Враг заставил нас жить в укрытиях, покидать родные дома, расставаться с родными. Это ужасающие чувства, которые испытывает каждый украинец. Но мы несгибаемый народ, победа за нами. Эта песня была записана еще весной, 28 июня появилась на всех цифровых площадках. Так что успех – это мы, ведь каждый может почувствовать в песне что-то из собственной жизни, узнать свою историю, для каждого разную, но особую.

У вас вышло несколько песен на довольно патриотическую тематику, в частности "Ждать тебя". Песня, которую вы посвятили женам военных из "Азовстали", которые до последнего ждут своих героев. Расскажите немного об этом релизе, о видеоработе, которую вы снимали в Одессе еще до войны.

Релиз "Ждать тебя" имеет другое настроение. Действительно, видеоработа снималась еще в довоенный период нашей жизни, это были запланированные съемки со спокойным настроением на площадке. 22 января 2022, в тот день мы были в Одессе, работали над созданием видеоряда. С особенного, на улице в это время бушевал страшный мороз! Температура воздуха –22С, 6 часов работы. Несмотря ни на что, моя невероятная команда продолжала работу! Спасибо режиссеру Владимиру Шурубури и его коллегам, саудпродюсеру Марьяну Гловяку (GLOVA).



YAROMIYA / Фото прессслужбы

Песню мы выпустили совсем недавно. Хотя она написала была до войны, новый смысл получила только сейчас. Я действительно посвятила эту песню женам Героев, которые еще не вернулись домой. Ребята, мы все ждем вас дома! Возвращайтесь в живых!

Новый релиз вы запустили вместе в творческой коллаборации с вышеупомянутым Марьяном Гловяком (GLOVA). Как возникла идея совместной работы?

Релиз "Вставай страна", мы планировали заранее. Это жизнеутверждающий сингл, который заставит каждого украинца двигаться вперед. Новая песня – манифест несокрушимости нашего народа и веры в светлое будущее. Энергичный саунд может спасти от тревожности и поможет однозначно отвергнуть "синдром отложенной жизни". На мой взгляд, получилось довольно интересно. Дальше, дело за слушателями!

YAROMIYA & GLOVA – "Вставай Украина": смотрите видео онлайн

Как вы видите свою карьеру спустя 5 лет? Есть уже творческие планы, которые вы хотели бы реализовать?

Никогда не люблю прогнозировать, что будет дальше. Конечно, есть планы, мечты. Каждый человек живет и имеет свои желания, несет большой багаж для достижения этой цели. У меня также есть мотивация для реализации своих мечтаний, но сначала нам нужно осуществить единственную, которую имеет в сердце каждый украинец! Победа, свободная Украина!

Благотворительная деятельность

Вы начали активную благотворительную деятельность. Где именно удалось выступить с программой, на что собираете средства на концертах?

В трудные времена музыка является источником света и мотивации для борьбы. Такова она и для меня, я имею за цель делиться этим светом со слушателями! С приходом войны участвую в благотворительных концертах, которые имеют сверхважную миссию – помощь нашим ВСУ и поддержку в тяжелое для нас время, нашего сильного и независимого государства.

С выходом первой песни "Украина" было много приглашений на благотворители, которые направлены на помощь военным и на разные нужды: автомобили для армии, термоодежду, тепловизоры и многое другое.

Конечно, я не останавливаюсь на своем благотворительном фронте, продолжаем работать дальше ради победы!

О Нацотборе на Евровидение-2023

Недавно объявили финалистов Нацотбора на Евровидение-2023. Вы подавали заявку на участие в конкурсе?

Пока у меня очень плотный график работы, поэтому действо Евровидения прошло мимо меня.

Продолжая тему Евровидения, как вы считаете, какой трек должен представлять Украину на мировой сцене? Какой он должен быть по настроению, мелодике, какой смысл нести в себе?

Сложно комментировать, песня – это нечто особенное. То, что несет в себе эмоции, заряд, энергетику. Песня должна быть достойна презентации страны. Довольно трудно говорить, какая песня может одержать победу, главное, как мы представим себя на международной арене. Мы страна, которая борется за свободу, за свои исторические границы, поэтому, думаю, песня на конкурсе должна быть особенной, с отголоском нашей обыденности.

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Как Львовщина переживает войну

Война... Понимали ли вы, что когда-нибудь она придет на украинскую землю? Готовились ли, какое нравственное настроение?

Война застала меня дома. Я довольно долгий период времени не могла поверить в это, не могла понять это реальность. Со временем я утомила свои эмоции: силу и терпение удалось сбалансировать, не растеряться и жить дальше в новых обстоятельствах.

Никогда не могла представить, что война может произойти в современности. И главное, что наши дети вынуждены испытывать это чувство тревоги, эту боль! 24 февраля – дата, которая никогда не забудется. Враг, жестоко наступивший на наши земли, будет наказан. Мы сражаемся и делаем это успешно! Кто возьмет меч, от меча и погибнет.

Вы живете во Львове, как в вашем городе ощущается война?

Война чувствуется повсюду, что бы ни говорили. Во Львовской области свой фронт. В каждом доме чьи-то сыновья, родители, дедушки, родственники, знакомые отстаивают наши границы на передовой. Эта война коснулась каждого из нас. Трудно морально, ведь за мирное небо мы должны бороться, в это время, переживая за родных, которые находятся в окопах.



YAROMIYA / Фото прессслужбы

Придерживаетесь ли вы мнения, что нужно жить здесь и сейчас? Или расскажите, каков ваш девиз сегодняшнего дня?

Есть такое. Раньше думала, что не совсем уместно жить нынешним, ведь должны быть мечты, к которым нужно стремительно двигаться. Но, несмотря на это все, должен быть баланс. Жить сегодня – это не забыть позвонить родным, прижать детей, спросить в сотый раз любимого человека "Как дела?", сказать теплые слова или выразить свои чувства.

Хочется каждому пожелать, чтобы в сердце был огонек, называемый любовью! Любовь – это невероятные моменты жизни, не бойтесь любви. Просто верим в лучшее!