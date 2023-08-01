Свидание вблизи позиций: Наталья Денисенко показала романтическую встречу с мужем-военным

Украинская актриса Наталья Денисенко смогла еще раз встретиться с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте. Звезда показала романтическую встречу с любимым, к которому приехала прямо на позиции.

Напомним, что в начале июля Денисенко уже посещала мужа-военного. Тогда она встретилась с ним в преддверии своего отпуска.

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Сейчас мужчина актрисы защищает Украину от российских оккупантов, поэтому супруги не могут часто видеться. Чтобы провести хоть немного времени с любимым, Наталья приехала к нему на позиции.

Денисенко отметила, что ради встречи ей пришлось ехать далеко от дома. В своем инстаграмме она поделилась романтическими кадрами с Фединчиком.



Денисенко встречалась с мужем-военным / Фото с ее инстаграм-сторис

Свидание звездных супругов прошло прямо в автомобиле. Однако даже в такой ситуации мужчина Наталки нашел возможность подарить ей огромный букет белых роз.

"Свидание. Сегодня я не просто так ездила вдали от дома", – написала Денисенко.



Наталья Денисенко встречалась с мужем / Фото с ее инстаграммы

Поклонники Денисенко очень обрадовались, что звезда смогла увидеться с мужем:

"Ох, побольше бы таких трепетных и счастливых моментов".

"Наконец-то! Счастлива за каждую, у кого есть возможность на эти свидания".

"Какие вы счастливы".

"Глаза сияют от любви".

"Привет Андрюше. Пусть вас Бог бережет, а вы берегите свою любовь".

К слову, раньше Наталья Денисенко нарвалась на хейт из-за того, что отдыхала в Турции во время войны в Украине. Актриса отметила, что делает многое для нашего государства.

Кроме того, ее муж, актер Андрей Фединчик, сейчас защищает Украину на фронте. Недавно Денисенко сообщила, что мужчина написал завещание по ее имени. Актриса призналась, что иногда слишком эмоциональна, но пытается продолжать жить дальше и работать.