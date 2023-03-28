Я уже не могу, – Наталья Денисенко возмутилась, что ее мужа-военного не отпускают домой
Источник:Наталья Денисенко
Актриса Наталья Денисенко поделилась с подписчиками своими эмоциями. Звезда была расстроена из-за того, что давно не виделась с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ.
В Instagram-Stories Денисенко рассказала, что очень скучает по любимому, но не может увидеться, потому что ему не дают отпуск. Раньше она рассказывала, как часто общается с мужем-военным по телефону.
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Звезда признается, что ее накрыло от того, что не может дождаться отпуска мужа.
Честно я уже не могу... Несколько недель живу тем, что жду, когда моего мужа отпустят домой. Обещали дать "отпуск" на этой неделе, теперь обещают на следующей и так уже было несколько раз,
– узнает Денисенко.
Актриса добавила, что понимает то, что некоторые женщины не видели своих мужчин-военных еще дольше. "Знаю, что нужно быть сильной, но сколько еще платить эту цену?", – написала она.
Наталья Денисенко ждет мужа в отпуск / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Разлука Наталки Денисенко с мужем: последние новости
- Напомним, что актер Андрей Фединчик сейчас защищает Украину на фронте. На днях его супруга Наталья Денисенко сообщила, что мужчина написал завещание по ее имени.
- В конце февраля актриса трогательно поздравила своего мужчины-военного с днем рождения. Она также показала увлекательные фото Фединчика с передовой, на одной фотографии он с гранатометом в руках.
- Кроме того, Наталья Денисенко в этом году впервые встретила Новый год без мужа, ведь его не отпустили со службы Они с родителями собрались за столом в Киеве, а неподалеку взрывы были – дом затрясся. "Таких сильных взрывов я не слышала с начала полномасштабного вторжения, дрожали стены", – рассказала актриса.